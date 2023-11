Čebelarska učna pot po novem prilagojena za slepe in slabovidne

Lukovica, 13. novembra - V okviru projekta Čebelja pravljica povezuje so s pomočjo elektronskih tablic prilagodili čebelarsko učno pot Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) pri Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici za slepe in slabovidne. Na Levčevi domačiji v Dolu pri Ljubljani pa so postavili slovenski čebelnjak za učne namene ter vzgojo čebel.