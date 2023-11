WHO: Največja bolnišnica v Gazi ne deluje več kot bolnišnica

Gaza, 13. novembra - Največja bolnišnica na območju Gaze Al Šifa ne deluje več kot bolnišnica, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Poudarila je, da so stalno bombardiranje in spopadi izraelske vojske in Hamasa v neposredni bližini poslabšali že tako kritične razmere, poroča BBC. Prenehala naj bi delovati tudi druga največja bolnišnica Al Kuds.