ZDA napadle dva objekta iranskih sil v Siriji

Washington, 13. novembra - Ameriške sile so v nedeljo v Siriji uničile dva objekta, ki naj bi jih uporabljali iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in z Iranom povezane skupine, je sporočil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Šlo naj bi za odgovor na vse pogostejše napade na ameriške sile v regiji po začetku vojne med Izraelom in Hamasom, poroča britanski BBC.