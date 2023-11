Irving in Dončić popeljala Dallas do osme zmage

New Orleans, 13. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so slavili osmo zmago na desetih tekmah. Tokrat so v gosteh s 136:124 premagali New Orleans Pelicans. Pri Teksašanih je bil prvi strelec Kyrie Irving s 35 točkami, od tega je zadel sedem od desetih trojk, Dončić pa je k zmagi dodal 30 točk, čeprav v zadnjem delu ni igral.