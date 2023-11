Leipzig prehitel Borussio, Bayer izenačil Bayernov rekord

Leipzig, 12. novembra - Nogometaši Leipziga so v zadnji tekmi 11. kroga nemške lige premagali Freiburg s 3:1 in skočili na četrto mesto lestvice s 23 točkami. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je igral do 63. minute, nekdanji reprezentant Kevin Kampl pa od 67. Na vrhu je Bayer Leverkusen, po zmagi nad Unionom ima dve točki prednosti pred Bayernom.