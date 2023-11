Lyon do prve zmage v francoskem prvenstvu

Pariz, 12. novembra - Nogometaši iz Lyona so dosegli prvo zmago v francoskem prvenstvu. Po štirih neodločenih izidih in šestih porazih so na današnji tekmi 12. kroga v gosteh premagali Rennes z 1:0. Za sedemkratne državne in petkratne pokalne prvake Francije je edini gol dosegel irski branilec Jake O'Brien v 67. minuti.