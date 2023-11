Bayer po zanesljivi zmagi spet na vrhu bundeslige

Berlin, 12. novembra - Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so v prvi nedeljski tekmi 11. kroga nemške lige premagali Union Berlin s 4:0 in se spet zavihteli na vrh lestvice, imajo dve točki naskoka pred Bayernom. Leipzig slovenskih nogometašev Kevina Kampla in Benjamina Šeška bo zvečer igral s Freiburgom.