Slovenski jadralci drugi v skupini tudi po tretjem dnevu zlatega pokala

Las Palmas, 12. novembra - Slovenski jadralci so tudi po tretjem dnevu finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, na drugem mestu v svoji skupini. V tretji regati so bili drugi. Tahiti je zmagal še tretjič v nizu in ima 11 točk, slovenski Krpani pa osem dan pred koncem prvega dela pokala.