Izidi slaloma alpskih smučark v Leviju

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:51,68 56,68 55,00 2. Leona Popović (Hrv) 1:51,86 +0,18 57,11 54,75 3. Lena Dürr (Nem) 1:51,98 +0,30 56,86 55,12 4. Sara Hector (Šve) 1:52,34 +0,66 56,76 55,58 5. Mina Fürst Holtmann (Nor) 1:52,91 +1,23 57,65 55,26 6. Ali Nullmeyer (Kan) 1:52,92 +1,24 57,40 55,52 7. Laurence St-Germain (Kan) 1:53,00 +1,32 57,76 55,24 8. Wendy Holdener (Švi) 1:53,09 +1,41 57,62 55,47 Katharina Liensberger (Avt) 1:53,09 +1,41 57,87 55,22 10. Zrinka Ljutić (Hrv) 1:53,13 +1,45 57,87 55,26 ... 18. Ana Bucik (Slo) 1:54,12 +2,44 58,28 55,84 ... - nista se uvrstili v 2. vožnjo: Andreja Slokar, Neja Dvornik (obe Slo) - odstopila v 1. vožnji: Nika Tomšič (Slo) * Svetovni pokal, razvrstitev, ženske: - skupno (3/45): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 190 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 160 3. Sara Hector (Šve) 145 4. Lena Dürr (Nem) 140 5. Leona Popović (Hrv) 106 6. Lara Gut-Behrami (Švi) 100 Katharina Liensberger (Avt) 100 8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 88 9. Federica Brignone (Ita) 80 Ali Nullmeyer (Kan) 80 ... 18. Ana Bucik (Slo) 37 ... - slalom (2/11): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 150 2. Lena Dürr (Nem) 140 3. Leona Popović (Hrv) 106 4. Petra Vlhova (Slk) 100 5. Sara Hector (Šve) 95 6. Katharina Liensberger (Avt) 92 7. Ali Nullmeyer (Kan) 80 8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 56 9. Katharina Huber (Avt) 56 10. Zrinka Ljutić (Hrv) 55 ... 27. Ana Bucik (Slo) 13