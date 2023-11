Pobegli cirkuški lev v bližini Rima povzročil paniko

Rim, 12. novembra - Lev, ki je v pristaniškem mestu Ladispoli v bližini Rima v soboto pobegnil iz cirkusa, je med lokalnim prebivalstvom povzročil paniko. Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki cirkuške živali, ki se brezskrbno sprehaja po ulicah, so leva uspavali in ga vrnili v cirkus, poroča nemška tiskovna agencija dpa.