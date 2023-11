V Zadru pred košarkarsko tekmo s Crveno zvezdo napadli člane srbske delegacije

Zadar, 12. novembra - Zadar in Crvena zvezda bosta danes ob 17. uri odigrala tekmo sedmega kroga regionalne košarkarske lige ABA. Na predvečer tekme je v Zadru prišlo do incidenta. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hine so zamaskirani storilci v dveh ločenih napadih poškodovali dva novinarja Mozzart Sporta in člana upravnega odbora beograjskega kluba.