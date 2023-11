Kralji v NHL izgubili na svojem ledu

Los Angeles, 12. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu izgubili, igralci Philadelphie Flyers so bili boljši s 4:2 ter so končali niz osmih tekem kraljev, na katerih so dosegli najmanj točko. Kapetan domačih in slovenski zvezdnik Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce in podajalce.