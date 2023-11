Orlando in Boston zmagala v domačih dvoranah

New York, 12. novembra - Ekipa Orlando Magic je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 112:97 premagala Milwaukee Bucks in ekipi, ki je bila pred sezono med kandidati za naslov prvaka, prizadejala drugi zaporedni poraz. Košarkarji Boston Celtics so prav tako v svoji dvorani premagali Toronto Raptors s 117:94.