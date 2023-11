Pregled - šport, 11. 11. (sobota)

SEVILLA - Slovenija je izgubila polfinale zaključnega turnirja ženskega teniškega pokala Billie Jean King v Sevilli. Premoč je morala priznati Italiji, ki je slavila z 2:0. Kaja Juvan je izgubila proti Martini Trevisan s 6:7, 3:6, Tamara Zidanšek pa proti Jasmine Paolini z 2:6, 6:4 in 3:6. Italija bo v finalu 60. izvedbe ekipnega svetovnega prvenstva igrala proti Kanadi, Slovenija pa se iz Španije vrača z zgodovinskim dosežkom, prebojem med štiri najboljše reprezentance na svetu.

BUDIMPEŠTA - Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi pripravljalnega turnirja v Budimpešti izgubila z gostitelji Madžari s 3:4 (1:3, 0:0, 2:1). Tradicionalni slovenski tekmeci Madžari so tokrat na svojem terenu zmagali, a še tretjič je na tekmah Slovenije o zmagi odločal samo en gol. Na prvi z Italijo so izbranci novega selektorja Eda Terglava Terglavovi izgubili z 0:1, na drugi z Ukrajino pa zmagali s 5:4.

BEOGRAD - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu regionalne lige Aba v gosteh premagali FMP s 96:84 (25:26, 42:58, 69:80).

LJUBLJANA - Izida 16. kroga Prve lige Telemach: Kalcer Radomlje - Rogaška 1:3 (0:1), Koper - Domžale 0:1 (0:0).

BUDVA - Slovenski šahisti so v prvem krogu evropskega ekipnega prvenstva v šahu, ki se je začelo v Budvi v Črni Gori, kar s 3,5:0,5 premagali Škotsko. Slovenske šahistke so se izkazale v dvoboju z drugimi nosilkami iz Azerbajdžana, a tesno izgubile, bilo je 1,5:2,5.

LAS PALMAS - Slovenski jadralci so po drugem dnevu finalne serije zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, na drugem mestu v svoji skupini. V drugi regati so bili tretji, za Tahitijem in Perujem, in imajo skupno pet točk. Vodilni Tahiti jih ima sedem, na repu s po tremi točkami sta Peru in Bolgarija.

AJDOVŠČINA - Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so na današnji prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala premagale švicarski Herzogenbuchsee s 35:24 (21:11). Tudi povratna tekma bo v Vipavski dolini, na sporedu bo v nedeljo ob 18. uri.

LEVI - Petra Vlhova je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Leviju. Slovakinja je bila za šestega severnega jelena najhitrejša že v prvi vožnji. Najbolj se ji je približala Nemka Lena Dürr. Finale je minil brez slovenskega pridiha. Nobena od štirih Slovenk se ni uvrstila v finale.

IDRIJA - Rok Turk (Hyundai i20 rally2) je dobil današnji superspecial po ulicah Idrije, prvo hitrostno preizkušnjo relija Idrija. Preostale preizkušnje zadnje postaje domače sezone v reliju bodo na sporedu v nedeljo. Idrija z okolico je sedma in zadnja dirka sezone, ki je prav pri vrhu sicer že odločena. Po šestih letih prevlade Turka je namreč letošnji prvak v skupni konkurenci že po predzadnjem reliju Soča sredi oktobra postal Marko Grossi (Hyundai i20 R5).

METZ - Francoz Ugo Humbert je zmagovalec domačega teniškega turnirja v Metzu z denarnim skladom 630.705 evrov. V finalu je s 6:3, 6:3 po uri in sedmih minutah ugnal Rusa Aleksandra Ševčenka. Humbert je v četrtem finalu osvojil še četrto lovoriko.

SOFIJA - Francoz Adrian Mannarino je zmagovalec teniškega turnirja v bolgarski Sofiji z nagradnim skladom 630.705 evrov. V finalu je 35-letnik iz Soisy-sous-Montmorencyja s 7:6 (6), 2:6, 6:3 po dveh urah in 17 minutah ugnal mladega Britanca Jacka Draperja. Enaindvajsetletnik je prvič igral v finalu turnirjev združenja ATP.

SEPANG - Španec Alex Marquez (Gresini) je zmagovalec današnje sprinterske dirke v razredu motoGP svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Malezije. Na dirkališču v Sepangu je bil drugi njegov rojak Jorge Martin (Ducati-Pramac), tretji pa vodilni v skupnem seštevku, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Slednji ima zdaj še 11 točk več od Martina.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so sinoči v severnoameriški ligi NBA prišli do nove zmage, na domačem parketu so bili s 144:126 boljši od Los Angeles Clippers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je spet blestel v dresu teksaške zasedbe in zbral 44 točk, šest podaj in šest skokov.