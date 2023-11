Slovenski jadralci v Španiji drugi po drugem dnevu

Las Palmas, 11. novembra - Slovenski jadralci so po drugem dnevu finalne serije zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, na drugem mestu v svoji skupini. V drugi regati so bili tretji, za Tahitijem in Perujem, in imajo skupno pet točk. Vodilni Tahiti jih ima sedem, na repu s po tremi točkami sta Peru in Bolgarija.