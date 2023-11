Vreme: Ponoči delno jasno z nekaj zmerne oblačnosti

Ljubljana, 11. novembra - Zvečer in ponoči bo delno jasno, ponekod zmerno oblačno, jugozahodni veter se bo polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 2, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, možna bo tudi slana. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne so predvsem v južni in zahodni Sloveniji možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo zmerno oblačno in suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Ob morju se lahko pojavi nizka oblačnost. V torek kaže na pretežno oblačno vreme in občasen dež v popoldanskem času. Oba dneva bo pihal jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad jugom Skandinavije je ciklon. Vremenska fronta povezana s ciklonom ob Islandiji se počasi pomika proti Alpam. Nad naše kraje v višinah s severozahodnimi vetrovi doteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo delno jasno z nekaj zmerne oblačnosti. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo v Istri, Kvarnerju in Gorskem Kotarju možne plohe in kakšna nevihta.