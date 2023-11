Bayern z rahlimi težavami do zmage nad Heidenheimom, Kane že pri 17 golih

Berlin, 11. novembra - Nogometaši Bayerna so v današnji tekmi 11. kroga nemškega prvenstva premagali novinca v ligi Heidenheim s 4:2 in začasno prevzeli vodstvo na lestvici. Stuttgart je z 2:1 premagal Borussio Dortmund. Do danes vodilni Bayer Leverkusen bo igral v nedeljo z berlinskim Unionom.