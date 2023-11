Metka Lobnik druga na prvenstvu Oceanije

Perth, 11. novembra - Slovenska judoistka Metka Lobnik je uspešno nastopila na prvenstvu Oceanije v Perthu. V kategoriji do 78 kilogramov je osvojila drugo mesto, so sporočili z Judo zveze Slovenije. Vito Dragič in Enej Marinič sta v kategoriji nad 100 kilogramov zasedla peti mesti, Anka Pogačnik pa je bila sedma v kategoriji do 70 kg.