Na islamsko-arabskem vrhu v Rijadu pozivi k prekinitvi ognja v Gazi

Rijad, 11. novembra - Voditelji Arabske lige in Organizacije islamskega sodelovanja (OIC) so danes v Rijadu obsodili izraelske napade na Gazo. Zahtevali so takojšnjo prekinitev vojaških operacij in neoviran dostop humanitarne pomoči v enklavo. Iranski predsednik Ebrahim Raisi pa je muslimanske države pozval, naj izraelsko vojsko označijo za teroristično organizacijo.