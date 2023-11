Šempeter pri Gorici, 11. novembra - Na prireditvi v Šempetru pri Gorici je v petek na starejšo žensko padlo drevo in jo hudo poškodovalo. Odpeljali so jo v šempetrsko bolnišnico, vendar so policisti danes izvedeli, da je umrla, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.