Izrael pod pritiskom, naj zaščiti civiliste v Gazi, izraelske sile obkolile bolnišnico

Gaza/Tel Aviv, 11. novembra - Izrael se danes sooča z vse glasnejšimi pozivi k zaščiti civilistov v Gazi, medtem ko so izraelske sile obkolile bolnišnico Al Šifa, eno najpomembnejših na območju. V okolici te največje bolnišnice v Gazi so ponoči potekali intenzivni spopadi med izraelsko vojsko in borci palestinskega skrajnega gibanja Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.