Ljubljana, 11. novembra - Po končanem šestem krogu 1. slovenske futsal lige edini s popolnim izkupičkom na vrhu lige ostaja Dobovec. Do zmag so tokrat prišli še Siliko Vrhnika in Sevnica, Meteorplast Šic bar Ljutomer je doma proti Oplast Kobaridu v 40. minuti izvlekel točko.