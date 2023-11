Vreme preprečilo današnji moški smuk pod Matterhornom

Crans Montana, 11. novembra - Prvi od dveh smukov svetovnega pokala alpskih smučarjev pod Matterhornom so odpovedali zaradi slabih vremenskih razmer. Organizatorji so se odločili, da za danes načrtovane tekme ne bodo izpeljali zaradi prevelikih količin novega snega in močnega vetra, je zjutraj sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis).