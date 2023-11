FBI newyorškemu županu med preiskavo korupcije zasegel mobilne elektronske naprave

New York, 11. novembra - Ameriški zvezni policisti so v petek newyorškemu županu Ericu Adamsu zasegli telefone in druge mobilne elektronske naprave v okviru zvezne preiskave suma korupcije pri financiranju njegove politične kampanje, poročajo newyorški mediji. Časnik New York Post piše, da so županu zasegli dva telefona in tablico.