Newyorške borze končale v zelenem

New York, 10. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Petkovo trgovanje se je po četrtkovem padcu tečajev vrnilo k močni rasti. Razmere na trgu so mirne tudi zaradi besed predsednika ameriške centralne banke Fed Jeroma Powella, ki je nakazal pripravljenost na nadaljnje zvišanje obrestnih mer, poroča poljska tiskovna agencija PAP.