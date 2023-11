Pregled - šport, 10. 11. (petek)

SEVILLA - Slovenska ženska teniška reprezentanca je z uvrstitvijo v polfinale zaključnega turnirja pokala Billie Jean King v Sevilli dosegla največji uspeh slovenskega ekipnega tenisa. Po uvodni zmagi Kaje Juvan proti Kazahstanki Ani Danilini je v drugi partiji Tamara Zidanšek dobila prvi niz proti Juliji Putincevi s 6:2 in Sloveniji ne glede na končni razplet obračuna s Kazahstanom matematično že zagotovila prvo mesto v skupini. Zidanšek je po drugem nizu, ki ga je izgubila z 2:6, preventivno zaradi težav z ramo predala dvoboj. V tretji tekmi dneva, igri parov, ki ni odločala o ničemer, je Slovenija izgubila 1:2 v nizih in dvoboj s Kazahstanom končala z izidom 1:2. Veronika Erjavec in Ela Nala Milić sta dobili uvodni niz s 6:2, drugega izgubili 4:6, v hitropoteznem tretjem pa sta bili Ana Danilina in Žibek Kulambajeva boljši z 10:7. V soboto ob 10. uri se bo za mesto v finalu pomerila z Italijo. V drugem polfinala bosta igrali Kanada in Češka, ki je z 2:1 premagala ZDA.

BUDIMPEŠTA - Slovenska hokejska reprezentanca je v drugi tekmi pripravljalnega turnirja v Budimpešti premagala Ukrajino s 5:4 (2:1, 1:2, 2:1). Potem ko so Slovenci novembrski prijateljski turnir začeli s tesnim porazom z 0:1 proti Italiji, so danes dosegli prvo zmago. Slovenija bo v Budimpešti v soboto ob 17. uri igrala še z domačini Madžari.

KIDRIČEVO - Nogometaši Aluminija in Brava so se v 16. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

METZ - Rus Aleksander Ševčenko in Francoz Ugo Humbert se bosta pomerila v finalu na teniškem turnirju v francoskem Metzu (630.705 evrov nagradnega sklada). Aleksander Ševčenko je v prvem polfinalu izločil domačina Pierra Huguesa Herberta s 6:4 in 6:4. Humbert, četrti nosilec, je nato s 6:0 in 6:2 nadigral Italijana Fabia Fogninija.

SOFIJA - Britanec Jack Draper je v prvem polfinalu teniškega turnirja v Sofiji (630.705 evrov nagradnega sklada) premagal Nemca Jan-Lennarda Struffa s 6:3 in 6:4 in se prvič v karieri uvrstil v finale na turneji ATP. Francoz Adrian Mannarino, drugi nosilec, je v drugem polfinalu izločil Rusa Pavla Kotova, zmagal je s 6:2 in 7:6 (2).

LJUBLJANA - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila, da bo žreb olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev opravila v ponedeljek, 27. novembra. Isti dan bo objavila tudi štiri gostitelje turnirjev. Gostitelje štirih olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev bo Fiba obelodanila 27. novembra v dopoldanskih urah, ko bo sporočila tudi natančna regijska pravila in postopke samega žreba. Ta bo v švicarskem Miesu potekal isti dan ob 18. uri.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v severnoameriški ligi NHL dosegel nov mejnik. Na dvoboju proti Pittsburgh Penguins je vknjižil podajo ter s 1155. točko na drugem mestu večne lestvice pri Los Angeles Kings prehitel Luca Robitailla. Nov osebni mejnik 36-letnega Hrušičana je nekoliko skazil poraz po podaljšku s 3:4.