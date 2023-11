Delo o nacionalnih simbolih in njihovi funkciji (11. 11.)

Ljubljana, 10. novembra - Igor Bratož v komentarju Ko zastava in grb proizvajata domoljubje piše o nacionalnih simbolih in njihovi funkciji. Avtor meni, da mora državni simbol govoriti o suverenosti in zgodovinskosti. Sedanja zastava in grb po avtorjevo ne učinkujeta v polni meri, saj njuna sporočilnost ni optimalna.