Slovenska kulinarika se je predstavila v Los Angelesu

Los Angeles, 10. novembra - Slovensko ameriško poslovno združenje je v sodelovanju z mariborsko višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem in njihovo Restavracijo Sedem slovensko kulinariko predstavilo v Los Angelesu. Trije dogodki so pritegnili več kot 120 obiskovalcev, tudi hokejista LA Kings Anžeta Kopitarja in nekdanjega košarkarja ekipe LA Lakers Sašo Vujačića.