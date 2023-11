V protiteroristični operaciji v več evropskih državah aretirali pet ljudi

Haag, 10. novembra - Organi pregona v Belgiji, Nemčiji, Litvi, Romuniji, Italiji in na Hrvaškem so ob podpori Europola in Eurojusta izvedli operacijo, v kateri je bilo aretiranih pet domnevnih desničarskih teroristov. V okviru operacije so zaslišali še sedem ljudi in zasegli orožje.