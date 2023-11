Pregled - svet, 10. 11. (petek)

GAZA - Z območja Gaze so poročali o spopadih in obstreljevanju v bližini več bolnišnic. Spopade blizu največje bolnišnice v enklavi Al Šifa je v četrtek potrdil tudi Izrael. Zdravstveni sistem na območju Gaze je dosegel točko, od koder ni vrnitve, je opozoril Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Ministrstvo za zdravje v Gazi je sporočilo, da je bilo od začetka spopadov ubitih več kot 11.000 Palestincev, od tega 4500 otrok.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob začetku Pariškega mirovnega foruma pozval k finančni pomoči državam z namenom preprečitve širjenja konflikta z območja Palestine in Izraela. Dvodnevni dogodek mineva v znamenju bližnjevzhodne krize. Na daljavo je delegate nagovoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki ni olepševal situacije, v kateri se nahaja svet. Konflikti besnijo, naš planet pa gori, je opozoril.

BRUSELJ - EU je napovedala nove pošiljke humanitarne pomoči za prebivalce Gaze preko humanitarnega zračnega mostu. Do konca meseca bo tako v Egiptu pristalo še šest letal s humanitarno pomočjo. Skupaj s preteklimi osmimi poleti pa bo EU preko zračnega humanitarnega mostu v Egipt prepeljala 550 ton pomoči, je sporočila Evropska komisija.

MOSKVA/KIJEV - Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal vojaški štab v mestu Rostov na Donu, ki nadzira rusko ofenzivo v Ukrajini, so sporočili iz Kremlja. To je bil njegov drugi obisk štaba v manj kot mesecu dni, med obiskom pa si je ogledal vojaško opremo in se seznanil s potekom vojaških operacij v Ukrajini.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban zavrača začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino, kot je ta teden priporočila Evropska komisija. Za madžarski radio je dejal, da Ukrajina nikakor ni pripravljena na začetek pogajanj o članstvu v EU s Kijevom. Orbanove izjave postavljajo pod vprašaj potrebno soglasje sedemindvajseterice.

LIZBONA - Po odstopu premiera Antonia Coste zaradi korupcijske afere je portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa v četrtek razpustil parlament in napovedal volitve za 10. marec. V nagovoru ljudstva po sestanku s parlamentarnimi strankami je dejal, da bo Costa do njegove zamenjave ostal začasni premier.

MADRID - Španska socialistična stranka PSOE premierja Pedra Sancheza je dosegla dogovor z baskovsko stranko PNV, ki Sanchezu odpira pot do novega oblikovanje vlade. Sanchez je dogovore doslej sklenil z levim zavezništvom Sumar, Katalonsko republikansko levico, stranko Skupaj za Katalonijo ter nekaterimi drugimi regionalnimi strankami.

VARŠAVA - Poljska opozicija, ki je na nedavnih volitvah osvojila večino glasov, je podpisala koalicijsko pogodbo. Opozicijski kandidat za premierja Donald Tusk je v družbi voditeljev sredinskega zavezništva Tretja pot in Nove Levice napovedal, da so "pripravljeni prevzeti odgovornost za domovino". Skupaj imajo 248 poslancev v 460-članskem parlamentu.

PRIŠTINA - Kosovski premier in predsednica, Albin Kurti in Vjosa Osmani, ter predsednik kosovske skupščine Glauk Konjufca pripravljajo tožbo proti Srbiji zaradi genocida. Da je tožba zaradi genocida v programu vlade, je v sredo potrdila kosovska pravosodna ministrica Albulena Haxhiu. Vlada je v sredo ustanovila tudi Inštitut za vojne zločine med vojno na Kosovu.

NEW DELHI - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je med obiskom v Indiji pozdravil novico, da bo Izrael dnevno izvajal štiriurne premore obstreljevanja Gaze. Indija je bila zadnja postaja Blinknove turneje po Aziji, med katero je v enem tednu obiskal Bližnji vzhod in Turčijo, se udeležil srečanja zunanjih ministrov skupine G7 na Japonskem ter se v Seulu srečal z južnokorejskim državnim vrhom.

YANGON - Zaradi spopadov v zvezni državi Shan na severu Mjanmara je bilo svoje domove prisiljeno zapustiti skoraj 50.000 ljudi, so opozorili ZN in dodali, da je več deset tisoč ljudi odšlo z domov tudi v regiji Sagaing in zvezni državi Kachin. Spopadi potekajo od konca oktobra, ko je zavezništvo treh etničnih manjšin sprožilo ofenzivo proti vladajoči vojaški hunti.

HELSINKI - Na Finskem so se z državniškimi častmi poslovili od nekdanjega predsednika in Nobelovega nagrajenca za mir Marttija Ahtisaarija. Več kot 800 gostov, med njimi tudi švedski kralj in več predsednikov držav, se je na pogrebni slovesnosti v Helsinkih poklonilo spominu na dolgoletnega politika in diplomata.

TEHERAN - Nobelova nagrajenka za mir, zaprta iranska aktivistka Narges Mohamadi je sporočila, da je prekinila gladovno stavko, potem ko so jo premestili iz zapora v bolnišnico. Mohamadi je pred dnevi začela gladovno stavkati, ker so ji onemogočili zdravniško oskrbo, pa tudi iz protesta proti obveznemu nošenju naglavne rute.

NEW YORK - Kirurgi bolnišnice NYU Langone Health v New Yorku so v četrtek sporočili, da so uspeli prvič doslej uspešno presaditi oko pacientu, ki mu je nesreča, povezana z električno napeljavo, uničila obraz in levo oko. Ni sicer še jasno, ali bo oko tudi delovalo in se bo 46-letnemu Aaronu Jamesu obnovil vid.

NEW YORK - Sodišče v New Yorku je produkcijski hiši z oskarjem nagrajenega igralca Roberta De Nira v četrtek naložilo plačilo odškodnine zaradi diskriminacije na podlagi spola. Nekdanji zaposleni, ki naj bi ji igralec nalagal "stereotipne ženske" naloge, kot je pranje njegove posteljnine in sesanje njegovega stanovanja, bo morala hiša plačati 1,3 milijona ameriških dolarjev.