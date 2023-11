Rus Ševčenko in Francoz Humbert v finalu Metza

Metz, 10. novembra - Rus Aleksander Ševčenko in Francoz Ugo Humbert se bosta pomerila v finalu na teniškem turnirju v francoskem Metzu (630.705 evrov nagradnega sklada). Aleksander Ševčenko je v prvem polfinalu izločil domačina Pierra Huguesa Herberta s 6:4 in 6:4. Humbert, četrti nosilec, je nato s 6:0 in 6:2 nadigral Italijana Fabia Fogninija.