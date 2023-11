Ljubljanska borza v tem tednu z rastjo

Ljubljana, 10. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu večinoma zvišali, indeks SBI TOP je pridobil več kot poldrugi odstotek vrednosti. Vlagatelji so pozdravili poslovne rezultate NLB, Petrola in Telekoma. Skupni promet je znašal okoli 5,9 milijona evrov.