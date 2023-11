Paraolimpijska bakla za Pariz bo pot začela v Stoke Mandevillu

Pariz, 10. novembra - Prireditleji paraolimpijskih iger v Parizu naslednje leto so sporočili, da bo bakla s paraolimpijskim ognjem pot do prizorišča iger začela v britanskem mestu Stoke Mandeville, kjer so leta 1948 začeli tekmovalno razvijati šport invalidov. Paraolimpijski ogenj bo do Pariza potoval med 25. in 28. avgustom 2024, ko se bodo igre tudi začele.