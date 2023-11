Na Finskem so se poslovili od Ahtisaarija

Helsinki, 10. novembra - Na Finskem so se danes z državniškimi častmi poslovili od nekdanjega predsednika in Nobelovega nagrajenca za mir Marttija Ahtisaarija. Več kot 800 gostov, med njimi tudi švedski kralj in več predsednikov držav, se je na pogrebni slovesnosti v Helsinkih poklonilo spominu na dolgoletnega politika in diplomata.