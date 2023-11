Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil skoraj odstotek, z občutno rastjo NLB in Petrol

Ljubljana, 10. novembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,83 odstotka in teden končal pri 1191,76 točke. Posredniki so ustvarili za 1,46 milijona evrov prometa. Največ zanimanja je bilo za delnice NLB, ki so se po objavi poslovnih izidov drugi dan zapored občutno podražile. Precej dražje so tudi delnice Petrola, ki je o poslovanju poročal danes.