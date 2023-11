V beograjski Galeriji Štab pregledna razstava štirih slovenskih umetnikov

Beograd, 11. novembra - V beograjski Galeriji Štab je do prihodnjega torka na ogled razstava Y so Serious?, ki zaobjema pregledno predstavitev štirih slovenskih umetnikov srednje generacije. Tina Dobrajc, Mito Gegič, Arjan Pregl in Sašo Vrabič se predstavljajo s svojimi slikarskimi deli, ki so nastala v zadnjih nekaj letih.