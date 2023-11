Abas po koncu vojne pripravljen prevzeti oblast v Gazi

Ramala, 10. novembra - Palestinske oblasti pod vodstvom Mahmuda Abasa so znova nakazale, da so po koncu vojne med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom pripravljene prevzeti nadzor nad Gazo v okviru rešitve dveh držav. Zamisel o tem, da bi palestinske oblasti prevzele nadzor v Gazi, je bilo v minulih dneh že slišati tako s strani Abasa kot ZDA.