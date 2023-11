V Birčni vasi pri Novem mestu dvodnevna zapora državne ceste

Novo mesto, 11. novembra - V Birčni vasi pri Novem mestu bodo zaradi zadnjih prenovitvenih del danes in v nedeljo za promet zaprli državno cesto. Obvoz bo možen oz. urejen prek Novega mesta v smeri Straže in od tam naprej, ter v obratni smeri. Prenovo ceste v Birčni vasi bodo končali do konca leta, prihodnje tedne pa bodo potrebne le še občasne delne zapore.