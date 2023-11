Gasilci iz Kolpe potegnili truplo moškega

Črnomelj, 10. novembra - Gasilci PGD Črnomelj so v sredo popoldne iz reke Kolpe, med Gribljami in Krasincem, potegnili moško truplo. Kriminalisti novomeške policijske uprave, ki so opravili ogled kraja znakov nasilja niso odkrili, zdravnica pa je ocenila, da je bilo truplo v vodi verjetno že teden ali dva, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.