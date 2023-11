Gledališče Glej vabi na festival mladinskega avtorskega gledališča Mladost v jeseni

Ljubljana, 11. novembra - Gledališče Glej ta konec tedna vabi na festival mladinskega avtorskega gledališča Mladost v jeseni, v okviru katerega se bodo zvrstile tri premiere. V Plesnem teatru Ljubljana bodo na ogled radijska igra Vrt ter mladinski avtorski predstavi Kričoča pomlad in Si to, kar ješ. Na programu festivala so tudi pogovori z ustvarjalci.