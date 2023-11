Putin na jugu države obiskal poveljstvo ruskih sil v Ukrajini

Moskva/Kijev, 10. novembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal vojaški štab v mestu Rostov na Donu, ki nadzira rusko ofenzivo v Ukrajini, so danes sporočili iz Kremlja. To je bil njegov drugi obisk štaba v manj kot mesecu dni, med obiskom pa si je ogledal vojaško opremo in se seznanil s potekom vojaških operacij v Ukrajini. Kijev medtem poroča o novih napadih na Krim.