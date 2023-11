Na Prevaljah iščejo najemnika novega plezalnega centra

Prevalje, 11. novembra - Na Prevaljah se zaključuje gradnja plezalnega centra, vrednega okoli 4,5 milijona evrov neto. Občina zato išče najemnika te pomembne pridobitve za občino in širše. Ponudbe zbira do 17. novembra do 11. ure. Izhodiščna najemnina je določena pri nekaj manj kot 6200 evrov neto na mesec. Center bodo odprli predvidoma v začetku decembra.