Panelisti pri trajnostnem kmetijstvu poudarili naložbe in sodelovanje

Brdo pri Kranju, 10. novembra - Za naslavljanje ekonomskih in okoljskih vprašanj trajnostnega kmetijstva so potrebne naložbe v razvoj, kmetijsko infrastrukturo in kadre, spremeniti je treba prehranski sistem, so se poudarili panelisti na drugem predsedničinem forumu na Brdu pri Kranju. Pomembno bo tudi večje sodelovanje deležnikov v prehranski verigi.