S preventivnim programom Zdravje danes za jutri prizadevanja za zdrav življenjski slog

Ljubljana, 10. novembra - Krepitev preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu lahko zmanjša pojav bolezni, povezanih z življenjskim slogom, so se strinjali strokovnjaki na današnjem posvetu Zdravje danes za jutri, ki sta ga organizirala Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.