Kampanja za promocijo slovenskega sadja

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v soboto začelo tretji val kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja sadja v obdobju 2021-2023. Do 21. novembra bodo sadje in proizvode iz sadja promovirali prek televizijskih in radijskih oglasov ter digitalnih orodij.