V MGL črna komedija iz 30. let Arzenik in stare čipke z aluzijami na sedanjost

Ljubljana, 10. novembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bodo prihodnji torek na Mali Sceni premierno uprizorili črno komedijo Josepha Kesselringa o čudaški družini Arzenik in stare čipke. Igro, ki jo je ameriški dramatik spisal v času pred 2. svetovno vojno z napovedjo grozot, so ustvarjalci ohranili skoraj enako, aktualizirali pa so njeno metaforično sporočilo.