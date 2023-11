Gen-I znižal ceno plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Ljubljana, 10. novembra - Družba Gen-I je ceno plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce s sedanjih reguliranih 73 oz. 79 evrov na megavatno uro (MWh) brez DDV znižala na 58,40 evra za gospodinjske oz. 59,40 evra na MWh brez DDV za male poslovne odjemalce. Nove cene veljajo od 1. novembra do preklica, so danes sporočili iz družbe.