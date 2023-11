V Radljah zbori občanov, v Dravogradu predlogi za participativni proračun

Dravograd/Radlje ob Dravi, 11. novembra - Občine na različne načine uresničujejo lokalno samoupravo in vključevanje predlogov občanov v proračune. Tako med drugim župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik v teh dneh opravlja letne zbore občanov, kjer razpravljajo o aktivnostih v občini in načrtih. V Občini Dravograd pa še do 19. novembra zbirajo predloge za participativni proračun 2024.