Ministrstvo razdelilo sredstva z razpisa za prenos znanja o dobrobiti živali

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v četrtek zaprlo javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za letos. Kot so sporočili danes, je na razpis prispela ena vloga, za katero so namenili skoraj vsa razpisana sredstva.