Na Obali pregledna razstava del Aleša Sedmaka

Piran, 10. novembra - V Mestni galeriji Piran in v koprski galeriji Meduza so postavili pregledno razstavo del primorskega slikarja Aleša Sedmaka. "Z razstavo želimo predstaviti večplastno ustvarjanje Sedmaka. Ne zgolj kot slikarja, grafika in risarja, ampak tudi kot ilustratorja," je za STA povedala kustosinja razstave Nives Marvin.